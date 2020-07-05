شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الدراويش يكشف الحالة الصحية للمصابين بكورونا فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن محمد مجدى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، متابعيه عبر فيس بوك على الحالة الصحية للمصابين بكورونا داخل قلعة الدراويش، وكتب مجدى، "الحمد لله الحالتين الموجودين فى الفريق مفيش أى أعراض عندهم الحمد لله وكويسين وبخير، وإنشاء الله فتره قريبة ويرجعوا معانا ودعواتكم وربنا يحفظنا جميعا".

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والادارى وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 )، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى للاتحاد المصرى لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .

ومن المقرر أن يجرى الاسماعيلى مسحة طبية ثانية غداً الاثنين على حسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم وجميع الاندية .

وحرص النادى الإسماعيلى على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق المران الأول للفريق، من حيث تعقيم الكرات المستخدمة فى المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى، ويقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

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وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف