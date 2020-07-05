شكرا لقرائتكم خبر عن مران تأهيلى وبدنى لثنائى الأهلي وفقرة قوية للحراس الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلى حمدى فتحى ومحمد محمود جلسة فى الجيم، ثم استكملا تدريباتهما التأهيلية فى ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباحا، ويخوض حمدى فتحى ومحمد محمود المرحلة الأخيرة فى البرنامج التأهيلى الخاص بهما، لتجهيزها للعودة إلى المشاركة الجماعية، ويشمل البرنامج التأهيلى للثنائى جلسة مطولة فى الجيم وتدريبات قوية فى ملعب التتش، من بينها جزء خاص بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وينهى حمدى فتحى ومحمد محمود برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة فى غضروف الركبة والرباط الصليبى على الترتيب.

كما خاض محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، رباعى حراسة المرمى بالفريق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وشارك الرباعى فى الجزء الأول من المران الجماعى قبل استكمال باقى المران مع مدرب الحراس، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة التى اشتملت على التصويب والعرضيات.

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ويستعد الأهلى لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين، واستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجى الذى يخضعون له، وطمأن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التى ينفذها الرباعى المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافى من آثار جراحة وتر أكيلس، فى حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافى من آثار جراحة الرباط الصليبي، فى الوقت الذى يؤدى فيه كريم نيدفيد وحمدى فتحى برنامجيهما للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة.

واستأنف فريق الأهلى تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك فى إطار البرنامج الذى تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفنى واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التى سيقوم اللاعبون بتنفيذها فى مران اليوم.