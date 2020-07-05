شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصطفى فتحى "مراوغ" أقوى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مصطفى فتحى نجم الزمالك من أبرز اللاعبين أصحاب عنصر المراوغة و المهارات العالية فى الملعب ، حيث جاء الإعلان عن إصابتة بفيروس كورونا المستجد ليقلق جماهير القلعة البيضاء على اللاعب ، و لكنه نجم قادر على مراوغةا لفيروس مثلما يراوغ المنافسين فى الملاعب .

و أعلن مصطفى فتحى عبر صفحته على فيس بوك ، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه المسحات قبل يومين، وتم إخطار اتحاد الكرة بالنتائج والتى أسفرت أيضا عن إصابة عضو بالجهاز الطبى بالفريق بفيروس كورونا .