شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصطفى فتحى "مراوغ" أقوى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مصطفى فتحى نجم الزمالك من أبرز اللاعبين أصحاب عنصر المراوغة و المهارات العالية فى الملعب ، حيث جاء الإعلان عن إصابتة بفيروس كورونا المستجد ليقلق جماهير القلعة البيضاء على اللاعب ، و لكنه نجم قادر على مراوغةا لفيروس مثلما يراوغ المنافسين فى الملاعب .
و أعلن مصطفى فتحى عبر صفحته على فيس بوك ، إصابته بفيروس كورونا، بعد إجرائه المسحات قبل يومين، وتم إخطار اتحاد الكرة بالنتائج والتى أسفرت أيضا عن إصابة عضو بالجهاز الطبى بالفريق بفيروس كورونا .
يطمح مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك، فى استعادة التألق بصفوف الزمالك عند عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد .
و تعم على نجم الزمالك حالة من الاستقرار فى ظل استبعاد فكرة رحيله فى الموسم الجديد داخل جدران القلعة البيضاء ، خاصة فى ظل رغبته فى المشاركة أساسيًا خلال المرحلة المقبلة.
استبعد مسؤولو الزمالك مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، من حسابات الرحيل فى الموسم المقبل، بعد إبداء عدد من الأندية المحلية وعلى رأسها الإسماعيلى، رغبتها فى الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض بالموسم الحالى.
ويرى مسؤولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، أن مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التى سيكون لها دور مهم مع الأبيض مستقبلا بعد جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمباريات حيث كانت رغبة كارتيرون تجهيزه بأفضل صورة فنية وبدنية قبل منحه فرصة المشاركة كأساسى مع الفريق بصفة مستمرة، وهو كان سيحدث فى الفترة الماضية فى الدورى لولا توقف النشاط الكروى، لذا سيستمر اللاعب مع الأبيض وسوف يحصل على فرصته حينما يعود النشاط الرياضى ، خاصة فى ظل إهتمام بعض الأنديه به و خاصة بيراميدز .
و يرصد الخليج 365 لقطات لمصطفى فتحى فى الصور التالية :
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