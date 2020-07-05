شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع بالشيخ بعد مران الأهلي.. وتدريبات إضافية للشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة منفردة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق على هامش مران الفريق بملعب التتش استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحدث عبد الحفيظ مع الشيخ فى عدة أمور فنية بعد المران الذى قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقى أفراد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام هناك، واشتمل المران على جزء بدنى والتركيز بشكل أكبر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وحرص سيزا على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران.

فيما خاض محمد الشناوى حارس الفريق تدريبات إضافية فى نهاية المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وشارك الشناوى فى المران الجماعى وتدريبات الحراس، وعقب نهاية المران الذى استمر ساعة ونصف خاض الشناوى تدريبات إضافية وقام بالجرى حول الملعب، وكان رباعى حراسة المرمى "الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير" قد خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس اشتملت على التصويب والكرات العرضية.

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واستأنف فريق الأهلى تدريباته، مساء أمس السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال يومى الخميس والجمعة وذلك فى إطار البرنامج الذى تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية.