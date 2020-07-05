شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تعليمات سيزا.. وأعمال التعقيم مُستمرة وتقسيمة مُصغّرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش استعداداً لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وحرص ديفيد سيزا على الحديث مع اللاعبين لشرح البرنامج التدريبى، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها.

كما واصل الأهلى أعمال تعقيم ملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

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فيما ركّز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب البدنى وتدريبات الكرة فى المران ضمن البرنامج التدريبى الذى يخوضه الفريق استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

ويستعد الأهلى لاستكمال بطولة الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.

فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء يستعد بشكل قوى للمرحلة‏ الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، وكذلك مواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال ‏أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفنى فيما يخص البرنامج التدريبى وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفنى، وأكد عبدالحفيظ أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمر يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التى بذلت فى ملف عودة النشاط الرياضى ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضى ‏مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.