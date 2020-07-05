مران الأهلي.. تعليمات سيزا.. وأعمال التعقيم مُستمرة وتقسيمة مُصغّرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش استعداداً لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وحرص ديفيد سيزا على الحديث مع اللاعبين لشرح البرنامج التدريبى، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها.
كما واصل الأهلى أعمال تعقيم ملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.
فيما ركّز الجهاز الفنى للأهلى على الجانب البدنى وتدريبات الكرة فى المران ضمن البرنامج التدريبى الذى يخوضه الفريق استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.
ويستعد الأهلى لاستكمال بطولة الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والتى تقام فى سبتمبر المقبل.
فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء يستعد بشكل قوى للمرحلة الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، وكذلك مواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين الجهاز الفنى فيما يخص البرنامج التدريبى وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفنى، وأكد عبدالحفيظ أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمر يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التى بذلت فى ملف عودة النشاط الرياضى بشكل عام، واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضى مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة.
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