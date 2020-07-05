شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية خالية من فيروس كورونا بعد إجراء المسحات استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت أندية الدورى الممتاز الـ18 لإجراء المسحات استعداداً لعودة الدورى العام يوم 7 أغسطس المقبل، وأظهرت المسحات خلو 6 أندية من فيروس كورونا، هى "الأهلى وبيراميدز وسموحة وإف سى مصر والمصرى والمقاصة"، وبدأت هذه الأندية التدريبات الجماعية استعداداً لعودة الدورى.

وأظهرت نتيجة مسحات فريق الزمالك، وهو آخر فريق يخضع لكشف كورونا قبل عودة الدورى، إصابة لاعب الفريق مصطفى فتحى وأحد الإداريين بالفريق الأبيض.

فى السياق ذاته، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة شروط إقامة المباريات الودية بين فرق الدورى قبل استئناف المسابقة فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية أن المباريات الودية مسموح بها قبل عودة الدورى مع الالتزام بالإجراءات الطبية اللازمة، وهى تعقيم الملعب الذى يستضيف المباراة قبلها وبعدها، بجانب إجراء مسحات على لاعبى الفريقين قبل المباراة وأن تقام المباراة يوم ظهور نتيجة المسحة، على أن يشارك فى المباراة اللاعبون أصحاب العينات السلبية، بينما يتم استبعاد وعزل أصحاب الحالات الإيجابية، ونفس الأمر بالنسبة لطاقم حكام المباراة لابد من الخضوع لمسحات أيضاً وظهور النتيجة قبل المباراة.

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وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.



وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.