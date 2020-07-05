شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو فى رسالة غامضة: تحية لكل إنسان مشغول بنفسه وتارك خلق الله فى حالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، رسالة غامضة عبر حسابه على إنستجرام فى أول ظهور له عقب توليه المنصب الجديد، وكتب: "تحية لكل إنسان مشغول بنفسه وتارك خلق الله فى حالهم". وطلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى تصوّراً من خالد بيبو الذى تم تعيينه مؤخراً رئيساً لقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء، ويتضمن التقرير رؤية بيبو عن القطاع واحتياجاته وكيفية النهوض به الفترة المقبلة بما يساعده على تقديم عناصر واعدة للفريق الأول، ويأتى ذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين فى الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط فى الاجتماع القادم ليحل خالد بيبو محل فتحى مبروك الذى رحل من هذا المنصب.

من ناحية أخرى، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر، يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً، وشدد مدير الكرة على أن الاهلىينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى يوم 7 أغسطس باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

Advertisements

خالد بيبو