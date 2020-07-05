شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر في ميزان "الأرقام والمزايا والعيوب" قبل الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع النادى الأهلى طاهر محمد طاهر، جناح فريق المقاولون العرب، ضمن المطلوبين بقوة للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشهدت الفترة الماضية قيام اللاعب بالتوقيع للقلعة الحمراء، كما فتح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى باب المفاوضات مع إدارة المقاولون العرب،ونلقى الضوء في السطور التالية على أرقام اللاعب ومزاياه وعيوبه قبل اتمام الصفقة ..

*أرقام طاهر محمد طاهر مع ذئاب الجبل

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.

بلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضى، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيه مصرى.

*مميزات الصفقة المرتقبة للأهلى

تعاقد الأهلى مع طاهر محمد طاهر سوف يضيف للمارد الأحمر قوة وثقل هجومى كبير ، نجم المقاولون يعد من أفضل الاجنحة في الايجيبشن ليج ويتميز بسرعة الإنطلاق والتحكم الجيد فى الكرة أثناء حيازتها ، كما أنه جرىء ونظرته دائماً صوب المرمى ويقوم بالواجبات الدفاعية اللازمة ولايخشى الالتحامات وهى الميزة التي يبحث عنها الاهلى باستمرار عند تفكيره في التعاقد مع أي جناح.

يملك طاهر محمد طاهر تكوين بدنى مميز وقامة طويلة فضلا عن إجادته اللعب في مركز المهاجم الصريح والمهاجم الوهمى ، ويعد اللاعب من القوام الرئيسى للمنتخب الاوليمبى فضلا عن لعبه للفراعنة في وقت سابق ، ويعد من أهم اللاعبين القادرين على تعويض رمضان صبحى صانع ألعاب المارد الأحمر في حالة رحيله عن القلعة الحمراء.

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*كثرة الإصابات وملايين كورونا تهدد طاهر محمد طاهر

رغم امتلاك طاهر إمكانيات فنية مميزة، ولكن اللاعب غير مؤثر مع المقاولون الذى يحتل وصافة الدورى، كما لم يشارك فى كأس الأمم الإفريقية للكبار أو كأس الأمم تحت 23 عاما، بسبب الإصابات الكثيرة التى تطارده.

خاض المهاجم الشاب تجربة احتراف سابقة بنادي لوهافر بفرنسا أحد أندية دوري القسم الثاني إلا أن التجربة لم يكتب لها النجاح وعاد مرة أخرى للمقاولون.

شارك طاهر في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول عام 2018 وشارك مع منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا عام 2017، لكنه لم يشارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة واللتان أقيمتا في مصر بسبب الإصابة.

شارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب مع الفريق الأول بموسم 2013/ 2014 ولعب في مركز المهاجم الصريح وتحت المهاجمين وجناح أمامي لكن حظوظه كانت قليلة للظهور بسبب كثرة الإصابة.

ورغم أن مجلس إدارة المقاولون يطالب بين الحين والآخر بوضع قوانين من أجل ضبط الأسعار فى بطولة الدورى الممتاز، يبقى هناك علامات استفهام بشأن طلب 40 مليون جنيه من الأهلى لبيع اللاعب، رغم توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.