الامارات | أحمد مبارك مديراَ لفريق الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مبارك مديراَ لفريق الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن شركة كرة القدم بالنادي قررت تعيين أحمد مبارك مديرا للفريق الأول وسعود الدوخي إداريا للفريق، علما أن نادي الشارقة كان قد قرر أخيرا الاستغناء عن مدير الفريق عبد العزيز محمد وإداري الفريق علي محمد. وتمنت شركة الشارقة لكرة القدم للجهاز الإداري الجديد التوفيق والنجاح في مهمته مع الفريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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