الامارات | بالصور: كورونا يتسلل إلى نادي النصر السعودي.. ويصيب أفضل نجومه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: كورونا يتسلل إلى نادي النصر السعودي.. ويصيب أفضل نجومه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ​كشفت صحيفة "سبورت" السعودية عن إصابة نجم النصر، المغربي نور الدين مرابط بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعدما جاءت عينة المسحة الأولى للاعب إيجابية.

وقالت الصحيفة: "لن يستطيع مرابط الانضمام إلى التدريبات قبل إعادة الفحص خلال خمسة أيام"، مشيرة إلى أن "اللاعب المغربي لا يعاني من أي أعراض، وبذلك عودته هي مسألة وقت و لن تمنعه الإصابة بالفيروس من المشاركة و إتمام جاهزيته لديربي الهلال".

ويلتقي النصر مع غريمه الهلال في أولى مبارياته بعد العودة من كورونا في الخامس من أغسطس المقبل.

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ويعتبر مرابط من أفضل لاعبي النصر ويشكل إلى جانب مواطنه عبدالرزاق حمدالله القوة الضاربة في الفريق وكان كلاهما قادا "العالمي" للفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

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