شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يجتمع بـ«الشيخ» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.
واشتمل المران على جزء بدني والتركيز بشكل أكبر على تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وحرص سيزا على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران.
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