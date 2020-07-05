شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: لاعبو الأهلي هدفهم الحفاظ على الدوري واستعادة لقب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للتدريب من جديد على استاد التتش بعد فترة التوقف الطويلة؛ بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وقال «لطفي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي،: «الأمر كان صعبًا للغاية، فقد ابتعدنا عن المباريات والتدريبات في التتش لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا جميعًا اجتهدنا كثيرًا من خلال التدريبات اليومية المنزلية التي كنا نخوضها خلال فترة الحظر».

وأوضح حارس مرمى الأهلي أن الأمور كانت تسير بشكل أكثر من رائع بفضل التنسيق مع الجهاز الفني في الحصول على الوحدات البدنية التدريبية اليومية.

وأشار «لطفي» إلى أن العودة للمران الجماعي من جديد على التتش له إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلي والأفريقي، مؤكدًا أن قرار استئناف الدوري يوم 7 أغسطس أسعد الجميع، خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات.

وعن قرار خوض جولة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب، قال لطفي: «نحن لدينا هدف واحد فقط، وهو تخطي عقبة الوداد واستكمال المشوار حتى الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلي باستعادة عرش أفريقيا».

واختتم «لطفي» تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم ويعملون بكل جد واجتهاد للحفاظ على لقب الدوري واستعادة اللقب الأفريقي ليكونا أفضل هدية للجماهير الوفية.

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