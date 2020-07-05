شكرا لقرائتكم شوبير : أنا شاهد عيان على مؤامرات وأكاذيب دبرت لعرقلة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أنه كان شاهد عيان على أكاذيب ومؤمرات تحاك لعرقلة القلعة الحمراء ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :"سأذيع سراً لأول مرة ، أنا كنت شاهد عيان على أكاذيب ومؤمرات تحاك ضد الاهلى لعرقلة مسيرته ، لو صنعها مؤلف سينمائى لن يصنعها بمثل الحبكة التى تدار بها فى الواقع ، ورغم ذلك الأهلى رفض التتويج بلقب الدوري مقابل الموافقة على الغاء المسابقة وأصر على عودة النشاط الكروى وأن يحصد اللقب بعرقه وجهده وليس إهداء من أحد".

ويضيف شوبير: " الاربعاء الماضى عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إجتماعاً مع رؤساء ثلاثة أندية هما الاتحاد السكندرى والزمالك وطنطا ليلا ، ولم توجد أى مشكلة فى الاجتماع كعادة كل الاجتماعات فى الغرف المغلقة ولكن يجب الاشادة بالوزير الذى لايهدأ ليلا ونهاراً للعمل لصالح الرياضة المصرية".

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وعن وجوده فى الجبلاية قال شوبير : " عندما كنت موجوداً فى إتحاد الكرة كنت أتهم بحصولى على الاخبار الحصرية وهذا ليس صحيح فلم أصنع خبر حصرى واحد وأنا مسئول فى الجبلاية وعلى نفس الوتيرة صنعت وإنفردت بأخبار حصرية لامثيل لها وأنا خارج المسئولية فى إتحاد الكرة".

وانتقد شوبير المجاملات فى تعيين الاجهزة الوطنية بالمنتخبات الوطنية قائلا : " أكبر مثال على المجاملات والسعى لإرضاء الاهلى والزمالك هو تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بوجود البدرى وأيوب ومعوض وبركات من الاهلى مقابل أيمن طاهر وطارق مصطفى من الزمالك ، رغم أنه فى عهد الجوهرى لم تكن مثل هذه الحسابات موجودة على الاطلاق".

وعن التأريخ للمباريات القديمة قال شوبير : " أعطيت تسجيلات مبارياتى لأحد المخرجين لإعادة تأريخها ولكنها ضيعها بغرابة شديدة".