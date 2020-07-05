شكرا لقرائتكم حارس الاهلي : نحتاج وديات من أجل "الفورمة" ولن نتازل على لقب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب علي لطفي، حارس الأهلي عن سعادته بالعودة للتدريب من جديد على استاد التتش بعد فترة التوقف الطويلة؛ بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ، وقال لطفي: «الأمر كان صعبًا للغاية، فقد ابتعدنا عن المباريات والتدريبات في التتش لفترة ليست بالقصيرة، ولكننا جميعًا اجتهدنا كثيرًا من خلال التدريبات اليومية المنزلية التي كنا نخوضها خلال فترة الحظر ، وأوضح حارس مرمى الأهلي أن الأمور كانت تسير بشكل أكثر من رائع بفضل التنسيق مع الجهاز الفني في الحصول على الوحدات البدنية التدريبية اليومية، مؤكدًا أن توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية كان يرسل البرامج التدريبية للاعبين يوميا ويتابع معهم الامور بشكل مكثف؛ للاطمئنان على جاهزية الجميع للعودة للتدريبات.

وأشار حارس الاهلي إلى أن العودة للمران الجماعي من جديد على التتش له إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلي والإفريقي مؤكدًا أن قرار استئناف الدوري يوم 7 اغسطس أسعد الجميع خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات» ، وقال حارس الأهلي: «نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة؛ للاستعداد بشكل جيد للمنافسات المحلية والافريقية، خاصة أن التدريب وحده لا يكفي لتجهيزنا، ومن ثم أتمنى أن نخوض مباريات ودية في هذه الفترة لاستعادة «الفورمة» فنيًا وبدنيًا».

وأضاف لطفي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي : «الفترة الحالية صعبة جدًا؛ لأنها تحتاج إلى الالتزام في كل شيء؛ سواء التدريبات أو النظام الغذائي أو التركيز في تعليمات الجهاز الفني أو النوم المبكر؛ للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفني في محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التي استمرت اكثر من 100 يومًا كاملًا».

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وواصل علي لطفي قائلا: «الجميع يقدر جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا؛ للعودة بقوة للمباريات واستكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري واستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح من اجل استعادة اللقب الافريقي الغالي».

واستكمل: «بالطبع لدينا ارتباط مهم للغاية أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولدينا دوافع كبيرة لتخطي هذه العقبة لقطع تذكرة التأهل إلى النهائي» ، وعن قرار خوض جولة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب قال لطفي: «نحن لدينا هدف واحد فقط ، وهو تخطي عقبة الوداد واستكمال المشوار حتي الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلي باستعادة عرش إفريقيا».

واختتم على لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي يقدرون دعم ومساندة الجماهير لهم في الحفاظ على لقب الدوري واستعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا ويعملون بكل جد واجتهاد للحفاظ على لقب الدوري واستعادة اللقب الافريقي ليكونا افضل هدية للجماهير الوفية.