شكرا لقرائتكم الأهلي يعرض 800 ألف دولار سنويا لإغراء موليكا لرفض العروض الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغرى مسئولو النادي الأهلي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي بالحصول على راتب سنوي قدره 800 الف دولار، لإقناع اللاعب باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل ،وصرف النظر عن العروض الأوربية التي وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدوري الفرنسي والبلجيكي.
ورصدت إدارة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع موليكا والذي يعد على رأس المطلوبين لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد أن نال اللاعب إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لضمه.
من جانبه رحب موليكا باللعب للأهلي خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية لرغبته فى خوض تجربة جديدة فى القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله، ويُعد جاكسون موليكا واحداً من أربعة لاعبين أجانب اختارهم فايلر وطلب التعاقد مع أياً منهم في الموسم الجديد.
وتقدم لانس الفرنسي بعرض لإدارة مازيمبي طلب فيه استعارة موليكا مقابل 100 ألف يورو، ثم الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو في الموسم التالي، بجانب نسبة مع إعادة البيع، كما قدم لانس راتبا لموليكا قيمته 3000 يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالسخرية من ممثلي اللاعب، حيث أن القيمة التسويقية للاعب تصل إلى 1.5 مليون يورو.
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