شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. تعليمات سيزا.. وأعمال التعقيم مُستمرة وتقسيمة مُصغّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم ، الأحد، على ملعب التتش ستعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، وحرص ديفيد سيزا، على الحديث مع اللاعبين، لشرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها كما واصل الاهلي أعمال التعقيم لملعب التتش قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

فيما ركّز الجهاز الفني للأهلي على الجانب البدني وتدريبات الكرة في المران ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى قامت بإجراء تدريبات بدنية، والمجموعة الثانية خاضت تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين. ويستعد الاهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.

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فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء، يستعد بشكل قوى للمرحلة‏ الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، وكذلك مواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال ‏أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفنى فيما يخص البرنامج التدريبى وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني ، وأكد عبدالحفيظ أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمر يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التى بذلت فى ملف عودة النشاط الرياضى ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضى ‏مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدورى على مرحلتين.‏