"من أنتم؟".. وائل جمعة يدعم حسن شحاتة بعد قرار مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن وائل جمعة، قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعمه لحسن شحاتة، مديره الفني الأسبق في منتخب مصر.
ونشر جمعة صورة له مع شحاتة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: "الكابتن حسن شحاتة رمز الكرة المصرية وصاحب الإنجاز القاري الفريد في تاريخ الكرة".
وأتم تغريدته: "من أنتم؟".
كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرر حذف اسم حسن شحاتة من منشآت القلعة البيضاء، على خلفية عدم حضور "المعلم" لاجتماع اللاعبين القدامى يوم الجمعة الماضي.
يُذكر أن وائل جمعة كان أحد العناصر الأساسية للجيل التاريخي لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة، صاحب الإنجاز الاستثنائي بحصد لقب كأس أمم إفريقيا في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006، 2008 و2010.
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