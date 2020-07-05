"تعقيم التتش" قبل مران الأهلي.. وتدريبات قوية لرباعي الحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد تمهيدًا لاستكمال بطولة الدوري المصري والتي تقرر لها في السابع من أغسطس المقبل.

وقام الأهلي بتعقيم ملعب التتش، وأدوات التدريب وقوائم المرميين، قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم بتنفيذها حرصا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين كما شرح البرنامج التدريبي، والتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

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وركز الجهاز الفني للفريق على الجانب البدني، وتدريبات الكرة، كما قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، قامت الأولى بإجراء تدريبات بدنية، بينما خاضت المجموعة الثانية تقسيمة مصغرة وحمل كل لاعب أدوات خاصة بالتدريب وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين.

وأدي الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وشاركوا في الجزء الأول من المران قبل استكمال التدريبات مع مدرب الحراس وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة التي اشتملت على التصويب والعرضيات.

ويستعد الأهلي لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في سبتمبر المقبل.