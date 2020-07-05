مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد وليفربول وبرشلونة في جدول ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد مع جدول مباريات ناري، والتي يأتي أبرزها ليفربول ضد أستون فيلا وساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد وفياريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني، بجانب مباراتي إنتر ميلان ضد بولونيا ونابولي ضد روما في الدوري الإيطالي.

وتأتي أبرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة لها كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

13:00.. بيرنلي وشيفيلد يونايتد.. beIN Sports HD 2.

15:00.. نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد.. beIN Sports HD 2.

17:30.. ليفربول وأستون فيلا.. beIN Sports HD 1.

20:00.. ساوثهامتون ومانشستر سيتي.. beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني:

14:00.. أتلتيك بيلباو وريال مدريد.. beIN Sports HD 1.

17:00.. إسبانيول وليجانيس.. beIN Sports HD 3.

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19:30.. أوساسونا وخيتافي.. beIN Sports HD 3.

22:00.. فياريال وبرشلونة.. beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

17:15.. إنتر ميلان وبولونيا.. beIN Sports HD 4.

19:30.. كالياري وأتلانتا.. beIN Sports HD 5.

19:30.. بريشيا وهيلاس فيرونا.. beIN Sports HD 6.

19:30.. بارما وفيورنتينا.. beIN Sports HD 4.

19:30.. سامبدوريا وسبال.. beIN Sports HD 7.

19:30.. أودينيزي وجنوى.. beIN Sports HD 8.

21:45.. نابولي وروما.. beIN Sports HD 4.