مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 5 يوليو 2020

خطوة أخرى يخطوها فريق ريال مدريد في طريقه نحو لقب الليجا عندما يلتقي مساء اليوم الأحد مع مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب “سان ماميس”، ضمن مواجهات الأسبوع 34 من الدوري الإسباني. ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 بفارق 4 نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة. بينما يملك بلباو 48 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدور الإسباني. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية. القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو تذاع المباراة عبر قناتي beIN SPORTS HD1، وHD3. ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي. المباراة مهمة للفريق الملكي للفوز بها للاستمرار بفارق النقاط الأربعة مع برشلونة على أمل تعثر الفريق الكتالوني. التشكيل المتوقع لريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، ميندي. خط الوسط: كاسميرو، فيدي فالفيردي، توني كروس، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس جونيور. التشكيل المتوقع لبلباو: حراسة المرمى: سيمون. خط الدفاع: كابا، نونيز، مارتينيز، يوري. خط الوسط: فيسجا، داني جارسيا، سانسيت، راؤول جارسيا. خط الهجوم: إينياكي ويليامز، مونياين. لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

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