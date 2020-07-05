يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

يفتتح ملعب سان ماميس أبوابه لاستضافة مباراة قوية للغاية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، حيث يسعي الريال للحفاظ على المركز الأول في جدول الدوري الإسباني خاصة أن منافسه برشلونة يسعي أيضا للصدارة في مباراته مع فياريال، وضمن تغطيتنا لمباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، نقدم تفاصيل مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإنجليزي، والتي يبحث عنها محبي ومتابعي الكرة الإسبانية في الوطن العربي.



مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو



ومن المقرر أن موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد الموافق 5 / 7 / 2020، حيث تقام المباراة حسب توقيتات الدول العربية في تمام

الساعة :-

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .



مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم، هي قناة بي إن سبورت 3 وأيضا قناة بي ان سبورت 1، وتعد شبكة قنوات بي ان سبورت هي المالك الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط والوطن العربي، وأعلنت الشبكة عن معلق قناة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم، ليكون المعلق

الكبير حفيظ دراجي.

ويدخل ريال مدريد مباراته ضد اتلتيك بلباو محتلا المركز الأول في جدول الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة جمعهما من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 8 مباريات، بينما هزم في 3 مباريات، بينمل يحتل اتلتيك بلباو المركز الثامن برصيد 48 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 12 مباراة، وهزم في 9 مباريات، ويذكر ان نتيجة مباراة الذهاب قد إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )