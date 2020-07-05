بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم 5/7 الدوري الإسباني

يبحث ريال مدريد عن حصد ثلاث نقاط تعزز من صدارته، من خلال تخطي مضيفه أتلتيك بلباو الذي سيستضيف الملكي على ملعبه “سان ماميس”، مساء اليوم الأحد لحسابات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني للموسم الجاري 2019/2020.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاقها في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD 1 بصوت المعلق المخضرم حفيظ دراجي.

يسير ريال مدريد بسرعة القطار منذ عودته لغمار المنافسة بعد انتهاء فترة التوقف الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تمكنت كتيبة

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تحقيق العلامة الكاملة دون تلقي أي هزيمة، ونجحوا في اقتناص الصدارة برصيد 74 نقطة، ويبتعدوا بفارق أربعة نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الوصافة، وكان آخر فوز لهم على حساب الجار العاصمي خيتافي بالجولة الماضية.

أما أتلتيك بلباو فقد ظهر بشكل جيد في مباراته الأخيرة أمام فالنسيا، وتمكنوا من الفوز عليهم بهدفين نظيفين دون رد، ليرتفع لصيدهم للنقطة 48 في المرتبة الثامنة، ويصبحوا على بعد نقطتين من مقعد الدوري الأوروبي الذي يسعى الفريق للوصول له بالموسم الجديد.

سيفتقد ريال مدريد في مباراته ضد أتلتيك بلباو لخدمات مدافعه ناتشو بداعي الإصابة، وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة فاران بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام خيتافي، ومن الموقع أن يدفع زيدان بالأسماء التالية في تشكيلته لخوض تلك المواجهة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة | 4-3-3

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – إيدير ميليتاو – داني كارباخال

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي

الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – إيسكو

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )