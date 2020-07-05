مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 04/07/2020 الدوري الإسباني

تُقام مساء اليوم الأحد مباراة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في بطولة الدوري الإسباني.
وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.
ويحتل ريال مدريد حاليًا صدارة الليجا بـ 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركزالثاني.
أما أتلتيك بلباو فيتواجد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.
معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
يعلق حفيظ دراجي على المباراة.
لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر
لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر
لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر
لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر
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