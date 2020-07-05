رياضة | تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض النادي الأهلي مفاوضات مع جاكسون موليكا، نجم خط هجوم نادي مازيمبي الكونغولي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب مصادر مُطلعة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء، فإن النادي الأهلي رفع عرضه لضم موليكا، لنحو 3 ملايين دولار، لإقناع النادي الكونغولي بالتخلي عن هدافه لصالح القلعة الحمراء.

وأكدت المصادر، أن الأهلي يواصل تكثيف مفاوضاته لحسم الصفقة، في ظل تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بالحصول على خدمات اللاعب.

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وتؤكد التقارير، أن اللاعب يمتلك عدة عروض من الدوري الفرنسي لشراء موليكا، إلا أن إدارة مازيمبي رفضت تلك العروض، لضعف المقابل المادي.

ويستعد الأهلي لتوديع الثنائي الأجنبي، جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما قد يفسح المجال نحو قدوم موليكا للقلعة الحمراء.

يذكر أن موليكا يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعد هداف فريقه في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.