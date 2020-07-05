رياضة | رونالدو: كنت بحاجة لاستعادة الثقة أمام تورينو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالدو: كنت بحاجة لاستعادة الثقة أمام تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أنه يشعر بالراحة بعد أن سجل هدفا رائعا في شباك تورينو مساء أمس السبت.

يسدد اللاعب (35 عاماً) أغلب الركلات الحرة ليوفنتوس، لكنه بالرغم من ذلك فشل في التسجيل، حتى وضع الكرة في المرمى في الفوز 4-1 على تورينو.

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وقال رونالدو: "كنت بحاجة للتسجيل من ركلة حرة لاستعادة ثقتي".

وأشار مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، إلى أنه فوجئ بمدى قلق رونالدو من هذه المشكلة.

وأضاف: "لم أعتقد أنها مشكلة حقاً، لكن في نهاية المباراة جاء إلي وقال ‬‬أخيراً‬‬".