رياضة | بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك

رفض مدرب الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز أنتي تشاشتيتش، فكرة استمرار الغاني جون انطوي بصفوف السماوي خلال الفترة المقبلة.

وعلى إثر ذلك قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات الغاني جون انطوي على جهاز الكرة بنادي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.