رياضة | لامبارد: يجب على تشيلسي أن يتحمل ضغط المباريات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لامبارد: يجب على تشيلسي أن يتحمل ضغط المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن لاعبيه ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين لخوض مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر مشيرا إلى أن الفريق يجب أن يتحمل ضغط المباريات.

قال لامبارد للصحافيين: "كل مباراة سنخوضها تحت الضغط الآن، لعبنا مباراة وست هام تحت الضغط، لأننا كنا ندرك إمكانية التقدم للمركز الثالث، هذا نوع مختلف من الضغط لكن يبقى الأمر كما هو، والآن ينصب تركيزنا على المباراة التالية".

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وأضاف: "لا يمكن أن نهتم بشكل مبالغ فيه بما يفعله كل طرف آخر في الوقت الحالي، ونجحنا في هذه الليلة، بدأنا بقوة وواصلنا التقدم بفضل التفاصيل الصغيرة في الجانبين الدفاعي والهجومي".

وقال لامبارد الذي يملك فريقه 57 نقطة من 33 مباراة عن مانشستر يونايتد: "فريق جيد جداً، تقدمنا عليه بفارق نقطتين يجعلنا نشعر بسعادة".

واختتم: "ندرك أننا سنتنافس حتى النهاية بسبب مسيرة هذا الفريق، لذا نحترم يونايتد وكل الفرق المنافسة القريبة، في الوقت ذاته يجب أن ينصب تركيزنا على أنفسنا، ومحاولة الاستمرار في تحقيق النتائج، هذا الشيء الأهم بالنسبة لنا".