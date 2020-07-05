شكرا لقرائتكم الجبلاية تنتظر موافقة الأمن على جدول الدوري لإرساله للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن اليوم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافه يوم 7 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة التي تجمع الأهلي و إنبي و الزمالك أمام المصري ، بعد إرسال الجدول يوم الأربعاء الماضي إلى الجهات الأمنية التي سترد على خطاب اتحاد الكرة اليوم على أن يعلن مسئولو الجبلاية عن الجدول و إرساله للأندية الـ18 من أجل التجهيز .

اتحاد الكرة قد خاطب الجهات الأمنية بجدول الدوري للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالمباريات ومنها إمكانية إقامة أكثر من لقاء في اليوم الواحد بالقاهرة و إمكانية إقامة مباريات الأهلي و الزمالك في نفس اليوم داخل القاهرة أيضاً إلى جانب استضافة مباريات أسوان في القاهرة بدلاً من أسوان ، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات اليوم من قبل الأمن و إخطار اتحاد الكرة بها.

Advertisements

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدوري على مرحلتين ، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

من ناحية أخري ،قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بالإتفاق مع اللجنة الطبية إجراء مسحات سرية لفيروس كورونا على الحكام قبل المباريات بـ3 أيام و أنه سيتم اختيار حكام إضافيين بخلاف المختارين للمباريات تحسباً لإصابة أي حكم من المختارين لإدارة المباريات وبالتالي سيتم وضع حكام إضافيين لإستبداله بالحكم المصاب في حالة ظهور أي أعراض عليه.