بايرن ميونخ يفوز على باير ليفركوزن ويتوج بكأس ألمانيا للمرة العشرين

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سجّل روبرت ليفاندوفسكي أكثر من 50 هدفاً هذا الموسم وساعد بايرن ميونخ على الفوز أمام باير ليفركوزن السبت، ليحصد كأس ألمانيا للمرة العشرين في تاريخه.
وسمحت ركلة ديفيد ألابا الحرة بتقدّم بايرن ميونخ، وأضاف سيرج غنابري هدفاً آخر بعدها، قبل أن يسجّل ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ركلة بعيدة المدى لم يستطع حارس ليفركوزن، لوكاس هراديكي، إيقافها.
وأعطت رأسية سفين بندر، أملاً لليفركوزن، إلا أنّ هدف ليفاندوفسكي الثاني حسم النتيجة لصالح بايرن.
وسجّل كاي هارفتس هدفاً ثانياً لليفركوزن بواسطة ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وحقّق بايرن ميونخ رقماً قياسياً جديداً إذ لعب 26 مباراة دون هزيمة، حيث تعادل مرة واحدة فقط في هذا السباق منذ ديسمبر/كانون الأول.
كما حقّق رقماً قياسياً آخر بفوزه في 17 مباراة متتالية.
واستطاع ليفركوزن السيطرة لمدة 20 دقيقة تقريباً بعد أن تمكن من الوصول إلى نتيجة 3-1، لكنّ لاعبي بايرن ميونخ استطاعوا كسر هذه السيطرة سريعاً.
وبعد أن سجل ليفاندوفسكي هدفين رائعين، ارتفع رصيد اللاعب البولندي الدولي إلى 51 هدفاً في 44 مباراة هذا الموسم مع بايرن.
وسيطر ليفاندوفسكي، في الهدف الأول، على ركلة طويلة من مانويل نوير قبل إطلاق تسديدة من على بعد 30 ياردة، على الأقل، وعجز حارس مرمى ليفركوزن عن إيقاف الكرة وإبعادها، لتدخل أخيراً في مرماه. وسجّل ليفاندوفسكي هدفه الثاني، الذي أنهى آمال ليفركوزن، عندما سكنت الكرة المرمى بعد عبورها من فوق رأس هراديكي.
وخسر ليفركوزن في السنوات الأخيرة نهائي دوري أبطال أوروبا وثلاث نهائيات كأس ألمانيا وانتهى بهم الأمر كوصيف البوندسليغا خمس مرات، منذ فوزهم ببطولتين رئيسيتين مرتين فقط - كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988 وكأس ألمانيا عام 1993.
ولم ينته موسم أي من الناديين حتى الآن، إذ يواجه بايرن ميونخ، تشيلسي في دوري أبطال أوروبا في دوري الـ16 الشهر المقبل، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.
كما تقدّم ليفركوزن على رينجرز بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي.
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