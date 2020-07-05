غوارديولا واثق من تفادي مانشستر سيتي عقوبة الإيقاف الأوروبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن (أ ف ب) - أبدى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ثقته بأن فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي سيتجنب عقوبة حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين، بموجب قرار محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") المتوقع صدوره هذا الشهر.

وحرم ويفا سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. لكن النادي المتوج بطلا لإنكلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019) تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.

وأشارت "كاس" الى انها ستصدر حكمها في القضية، خلال الأسبوع الذي يبدأ الإثنين 13 تموز/يوليو.

وقال غوارديولا "نحن مستعدون. لدي ثقة كبيرة بأنه سيسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، لأننا نريد ان نكون على أرض الملعب خلال هذين العامين".

وتابع "في 13 تموز/يوليو سنعرف القرار، وآمل في ان يكون لصالح النادي، لكل العاملين فيه، اللاعبين، الجهاز الفني... لمحاولة الاستمرار في النمو كنادٍ في الأعوام المقبلة".

وخسر سيتي لقبه في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم لصالح ليفربول. وفي غياب أي مفاجآت كبرى، لن ينهي سيتي (الثاني حاليا) الموسم المحلي خارج المراكز الأربعة المؤهلة الى المسابقة القارية في الموسم المقبل.

كما ان النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، لا يزال في المنافسة القارية هذا الموسم، اذ بلغ الدور ثمن النهائي، وحقق الفوز في الذهاب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1.

Advertisements

وبعد تعليق منافسات المسابقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، يستأنف الاتحاد الأوروبي دوري الأبطال في آب/أغسطس المقبل. ومن المقرر ان تقام مباريات الإياب المتبقية لثمن النهائي في السابع من الشهر المذكور والثامن منه، على ان تقام الأدوار الأخرى (اعتبارا من ربع النهائي)، بنظام بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويستعد سيتي الأحد للقاء مضيفه ساوثمبتون في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز، والتي سيدخلها بمعنوبات قوية بعد فوزه الساحق الخميس على ليفربول 4-صفر.

وقال المدرب الإسباني "تختلف كل مباراة عن غيرها، لكن لا يمكنني ان أنكر ان تغلبنا على ليفربول بالطريقة التي قمنا به" كان جيدا.

وتابع "كرة القدم مرتبطة بالمشاعر، باللحظات (...) أحيانا يكون المزاج جيدا، أحيانا يكون سيئا عندما تواجه فرقا كهذه، لكن يمكننا القول إننا فزنا ربما على أفضل فريق في العالم حاليا".

ويواصل سيتي الذي أحرز ثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم الماضي، مسيرته في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، حيث من المقرر ان يواجه أرسنال في 18 تموز/يوليو.

وأشار المدرب الى "ما أرغب به هو الوصول الى هاتين المباراتين (أرسنال وريال في دوري الأبطال) بأفضل الظروف الممكنة (...) الفوز في مباريات كهذه لا يتحقق عبر التكتيك أو الأفكار، بل بالرغبة (...) عندما يريد فريق ان يقوم بذلك (الفوز)، ربما سيخسر في نهاية المطاف، لكن المباراة لن تكون سهلة لخصمه".