شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..جهاز المنتخب يجتمع لوضع خطة الإعداد للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الجهاز للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى اليوم ، الأحد، من أجل مناقشة شكل الاستعدادات للمرحلة المقبلة وبرنامج التحضير بعد قرار عودة النشاط الرياضى فى الفترة الأخيرة ، بحضور محمد بركات مدير منتخب مصر، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لبحث كل ما يخص تحضيرات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

من جهته أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أنه من المنتظر أن يناقش حسام البدرى وجهازه الفنى جميع التحركات الخاصة فى المرحلة المقبلة، ومتابعة المباريات والمحترفين وكل ما يتعلق بالفريق وتحديد احتياجات الفترة المقبلة.

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أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، سعيد جدًا بقرار الدولة لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم، موضحًا أن عودة النشاط يصب فى المقام الأول فى مصلحة المنتخب، قائلاً: "لو الدورى شغال المنتخب بيكون مستعد لخوض أى منافسات فى أى وقت دون تخوف، عكس الوقت الحالى الذى يشهد ابتعاد اللاعبين عن كرة القدم وهذا الأمر يضر المنتخب".

أضاف بركات خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يوجه الشكر للمسئولون عن قرار عودة الدورى، لأنه سيساعد المنتخب على الجاهزية فى أى توقيت يقرر فيه الاتحاد الأفريقى خوض أى منافسات دون قلقل، لافتًا إلى أن حسام البدرى سعيد جدًا بهذا القرار.

تابع مدير المنتخب، إنه كان من المتوقع تأجيل الاتحاد الأفريقى لبطولة أمم أفريقا كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت مقررة في يناير المقبل بالكاميرون، لمدة عام لتقام في يناير 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء والعالم كله حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.