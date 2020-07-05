شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف ..ضياء السيد يساهم بضربة ترجيح في فوز الأهلي بكأس إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهم ضياء السيد نجم الأهلي ومدرب منتخبنا الوطني السابق في فوز الفريق الأحمر ببطولة افريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1986 بعد إحرازه إحدى ضربات الترجيح ليتوج الفريق الأحمر بالبطولة على حساب كانون ياوندي الكاميورني، نجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة 1/0 إلا أن الفريق الأحمر خسر مباراة الإياب في الكاميرون بنفس النتيجة 1/0 ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح لتحديد الفريق البطل، المثير أن هناك 3 لاعبين من المكلفين بتسديد ضربات الجزاء تراجعوا ورفضوا التسديد ليتبارى الثلاثي ضياء السيد وأسامة عرابي وزكريا ناصف، وسجل ضياء السيد ركلة الجزاء قبل الأخيرة بنجاح رغم أنه لم يكن مميزاً في تسديدها خلال تلك الفترة ليساهم في فوز فريقه ببطولة افريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وانطلقت بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 1964، وتقام بنظام الذهاب والإياب، فى جميع أدوارها، وأصبحت مؤهلة لكأس السوبر الأفريقى عام 1993، ولكأس العالم للأندية عام 1996، أول كأس لعبت عليها البطولة كانت تحمل اسم الرئيس الغانى كوامى نكروما، وكانت تقام بنظام خروج المغلوب بمباراتى الذهاب والعودة، وتغير اسم البطولة من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، إلى دورى رابطة أبطال أفريقيا.

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أول لقب ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحققه النادى الأهلى كان عام 1982 أمام اشانتى كوتوكو، وفاز الفريق الأحمر أمام منافسه الأفريقى بثلاثة أهداف دور رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة، وفى لقاء العودة تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى أقيم بكوماسى، يذكر أن الأهلى حقق اللقب الأفريقى 8 مرات أعوام فى 1982 و 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.