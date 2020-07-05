لاتسيو يسقط فى فخ الخسارة أمام ميلان بثلاثية نظيفة بالدوري الايطالي

سقط فريق لاتسيو في فخ الخسارة أمام ضيفه ميلان بنتيجة (3-صفر) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 4-7-2020، على ملعب “الأوليمبيكو”، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الايطالي .

وسجل أهداف ميلان هاكان كالهانجولو في الدقيقة 23 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأنتي ريبيتش في الدقيقة 59.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، متصدر الدوري الايطالي، فيما رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.

وهذه الخسارة هي الرابعة لفريق لاتسيو في الدوري الايطالي هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى من الفريقين وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على وسط الملعب لاتخاذه كقاعدة لشن الهجمات وهو ما أدى إلى اختفاء الخطورة على المرميين وانحصار اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 والتي شهدت تسجيل ميلان لهدف التقدم عندما سدد هاكان كالهانجولو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي لاتسيو وغيرت اتجاهها لتعانق شباك حارس لاتسيو توماس ستراكوشا.

بعد الهدف تراجع فريق ميلان لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه وامتصاص حماس لاعبي لاتسيو مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، في المقابل فرض فريق لاتسيو سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

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ورغم محاولات لاتسيو الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 32 والتي شهدت تسجيل زلاتان إبراهيموفيتش لهدف ثاني لفريق ميلان لكن الحكم ألغاه بداع التسلل.

وفي الدقيقة التالية احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ميلان بعدما لمست الكرة يد ستيفان رادو مدافع لاتسيو داخل منطقة الجزاء، ليسددها إبراهيموفيتش بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 34.

واستمرت محاولات لاتسيو الهجومية لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول ولكنه اصدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي ميلان لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق لاتسيو من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف يقلص به الفارق، وجاءت الدقيقة 53 لتشهد هدف ملغي لفريق لاتسيو بسبب تسلل مانويل لازاري.

ووسط هيمنة فريق لاتسيو على مجريات اللقاء تمكن لاعبو ميلان من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 عندما مرر جياكومو بونافنتورا كرة بينية رائعة إلى أنتي ريبيتش داخل منطقة جزاء لاتسيو، إنفرد على إثرها بالحارس ستراكوشا وسدد كرة قوية عانقت الشباك.

واستمرت محاولات لاتسيو الهجومية لتسجيل هدف يحفظ به ماء الوجه لكنه وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ميلان بسبب يقظة لاعبيه وتركيزه الشديد لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة.

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