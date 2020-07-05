بايرن ميونخ يُتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة العشرين فى تاريخه

تُوّج بايرن ميونخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2، فى المباراة التي جمعتهم مساء السبت 4-7-2020 على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية أمام مدرجات فارغة بسبب القيود المفروضة على استئناف اللعب بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بانتظار تكرار ثلاثية 2013 من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري ابطال أوروبا التي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشلسي الانجليزي 3-صفر ذهابا.

ومنح ديفيد ألابا التقدم لبايرن من ركلة حرة في الدقيقة 16 بعد خطأ ضد روبت ليفاندوفسكي عند حدود منطقة الجزاء ووضع المدافع النمساوي الكرة من فوق الحائط في مرمى لوكاس هراديتسكي.

وضاعف بايرن من تقدمه عندما مرر يوشوا كيميش الكرة إلى سيرج جنابري في الناحية اليمنى وسدد اللاعب البالغ عمره 20 عاما كرة منخفضة في الشباك محرزا هدفه 20 هذا الموسم بجميع المسابقات.

وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 3-صفر بتسديدة قوية من مدى بعيد فشل هراديتسكي في التعامل معها لتمر من بين قدميه إلى داخل المرمى ليرفع المهاجم البولندي رصيده إلى 50 هدفا بجميع المسابقات.

وقلص ليفركوزن الفارق بعد ذلك بأربع دقائق عندما قابل زفين بيندر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس داخل الشباك لكن ليفاندوفسكي أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بلمسة رائعة فوق الحارس في الدقيقة 89.

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وتدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لليفركوزن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد ضد ألفونسو ديفيز.

وسدد كاي هافرتس الكرة بشكل رائع في الزاوية اليمنى العليا لمرمى القائد مانويل نوير من آخر لعبة في المباراة لكن بايرن حافظ على لقبه الذي أحرزه في الموسم الماضي.

وجدد بايرن ميونخ فوزه على باير ليفركوزن بعدما كان تغلب عليه 4-2 في ليفركوزن في السادس من يونيو الماضي في المرحلة الثلاثين من الدوري، حيث ثأر لخسارته في ميونيخ 1-2 في ذهاب الدوري في 30 نوفمبر الماضي.

وعزز بايرن ميونخ سجله القياسي في المسابقة برفع غلته إلى 20 لقبا في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقبا عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند لقب واحد حققه عام 1993، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين سابقتين عامي 2002 و2009.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام بايرن لإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له الفوز بالثلاثية التاريخية في 2013.

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