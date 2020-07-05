شاهد أهداف مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020 في الجولة الـ 30، بالدوري الايطالي.
نُقلت مباراة “ميلان ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 13 الانجليزية، وقناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.
وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي لاتسيو “الأوليمبيكو”.
وسقط اليوم فريق لاتسيو في فخ الخسارة أمام ضيفه ميلان بنتيجة 3-صفر، وسجل أهداف ميلان هاكان كالهانجولو في الدقيقة 23 وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وأنتي ريبيتش في الدقيقة 59.
وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، متصدر الدوري الايطالي، فيما رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.
وهذه الخسارة هي الرابعة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث عشر لميلان في الدوري الايطالي هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع.
إليكم أهداف المباراة..
هدف للميلان 1-0
هدف الميلان الثاني 2-0
هدف ميلان الثالث 3-0
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