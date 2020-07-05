بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ميلان ولاتسيو” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4 يوليو 2020 في الجولة الـ 30، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 13 الانجليزية، وقناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي لاتسيو “الأوليمبيكو”.

يحتل “لاتسيو” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 68 نقطة، بفارق 7 نقاط عن صاحب مركز الصدارة “يوفنتوس” الذي انتصر على “تورينو” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد عصر اليوم.

في المقابل يقبع “ميلان” في المركز السابع، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين صاحب المركز السادس “نابولي”، وبفارق 5 نقاط عن “روما” الذي يحتل المركز الخامس.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الايطالي، حقق “ميلان” الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة، بينما فاز “لاتسيو” في 4 مباريات، وخسر لقاء وحيد.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ميلان ولاتسيو” في السيري آ انتهت بفوز النسور بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم 3 نوفمبر 2019.

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ميلان 3-0 لاتسيو

????️ملعب الأولمبيكو (لاتسيو)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 30)

⌚انتهت

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