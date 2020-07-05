مدفعجية آرسنال يقتلون الذئاب ويطرقون باب العودة إلى كبار الدوري الانجليزي

حقق ارسنال فوزاً ثميناً على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت 4-7-2020، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ووجه أرسنال ضربة لآمال مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي إذ ساهم هدف بوكايو ساكا الأول في البطولة في انتصار الفريق اللندني 2-صفر.

وأطاح آداما تراوري بكرة خارج المرمى إذ عانى ولفرهامبتون، المتألق في الفترة الأخيرة، للعثور على إيقاعه، حيث فاز الذئاب ثلاث مرات متتالية وخمس مرات في مبارياته الست الاخيرة، كما اهتزت شباكه في مباراة واحدة من أصل آخر ثماني في الدوري الانجليزي.

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وهز بوكايو ساكا البالغ عمره 18 عاما الشباك قبل نهاية الشوط الأول المتواضع ليمنح أرسنال التقدم، وشارك ألكسندر لاكازيت قرب النهاية ليضمن فوز فريق المدرب ميكيل أرتيتا بتسجيل الهدف الثاني.

وقلص ارسنال، بانتصاره الثالث على التوالي، الفارق إلى ثلاث نقاط مع ولفرهامبتون صاحب المركز السادس والذي توقف سجله الخالي من الهزيمة في ثماني مباريات في الدوري الانجليزي بشكل مخيب للآمال.

ويتأخر ولفرهامبتون بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع ونقطتين عن تشيلسي الذي يستضيف واتفورد في وقت لاحق من اليوم.

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