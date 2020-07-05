أهداف مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في كأس المانيا

شاهد أهداف مباراة بايرن ميونخ وبايرليفركوزن في كأس ألمانيا ، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 4-7-2020 في نهائي كأس المانيا.

المباراة غير مذاعة في الشرق الأوسط، ولكن نُقلت على قناة سكاي سبورت الألمانية 1، وقناة بي تي سبورت 1 البريطانية، كما نُقلت على قناة ARD Das Erste الألمانية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على الملعب “الأولمبي ببرلين” بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ويلز”.

سعى اليوم “بايرن ميونخ” إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب “لايبزيج”، للوصول إلى البطولة رقم 20 له في كأس ألمانيا.

وواصل بايرن ميونخ مسلسل حصده للألقاب وتُوج بلقب كأس ألمانيا اليوم بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية للبطولة.

واستكمل بايرن الثنائية المحلية حيث أضاف لقب الكأس إلى لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) الذي توج به في يونيو الماضي ليكون الموسم الثاني على التوالي والثالث عشر في تاريخه الذي يتوج فيه بالثنائية.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام بايرن لإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له الفوز بالثلاثية التاريخية في 2013.

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وتقدم بايرن بثلاثة أهداف عبر ديفيد ألابا وسيرجي نابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 16 و24 و59 قبل أن يحرز ليفركوزن الهدف الاول له بالمباراة عن طريق قائده زفن بيندر في الدقيقة 64 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له وهو الرابع لبايرن وذلك في الدقيقة قبل الأخيرة.

ولكن كاي هافيرتز سجل الهدف الثاني لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليختتم به التسجيل في المباراة.

إليكم أهداف المباراة..

هدف البايرن الاول 1-0

الهدف الثاني لبايرن ميونخ 2-0

الهدف الثالث لبايرن 3-0

هدف بايرن ميونخ الرابع

هدف ليفركوزن الاول

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