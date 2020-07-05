شكرا لقرائتكم أكرم علياوى يرسل البرنامج البدنى لإعداد لاعب الإساعيليب عبر "واتس آب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص التونسى أكرم علياوى مدرب أحمال النادى الإسماعيلى على إرسال البرنامج البدنى الذي سيؤديه لاعبو الدراويش عبر واتساب فى ظل وجوده بتونس وعدم تحديد موعد نهائى لعودته للإسماعيلية لقيادة فترة إعداد الفريق الأصفر استعداداً لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 7 أغسطس المقبل ، وبدأ الاسماعيلى أمس السبت أول تدريباته استعداداً للمسابقة المحلية التى تم تجميدها منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وخضع لاعبو فريق الكرة بالاسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح الاربعاء الماضى جاءت نتيجتها وجود حالتى إصابة بكورونا وتم عزلهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.