شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف عن حقيقة عرض 1.5 مليون دولار لـ بوطيب بعد فسخ عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن حقيقة عرض 1.5 مليون دولار على المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، للتنازل عن الشكوى ضد القلعة البيضاء، حيث أوضح المصدر أن الزمالك هو من تقدم بشكوى ضد اللاعب نظرا لانقطاعه عن تدريبات الفريق وحرمان الفريق من جهوده، مبديا اندهاشه من تلك التقارير التى أوضح عدم صحتها.

وتابع المصدر ذاته أن الزمالك مستمر فى شكواه ضد بوطيب من أجل الحفاظ على حقوق النادى ولن يتم التنازل عن الشكوى ضده المقدمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد فسخ عقده من طرف واحد من قبل نادى الزمالك، لرفضه الخضوع لعملية جراحية وتأجيلها أكثر من مرة مما تسبب فى حرمان الفريق من جهوده إلى جانب انقطاعه عن تدريبات الفريق.

وكانت تقارير مغربية قد قالت أن نادى الزمالك يُحاول التواصل مع المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، لسحب الشكوى التى تقدم بها ضد الفريق لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بعدما فسخ الزمالك عقد مهاجمه من طرف واحد خلال شهر فبراير الماضى، وهو ما أكد مصدر مسئول بالزمالك عدم صحة تلك التقارير عقب فسخ عقد اللاعب لتغيبه عن صفوف الفريق لمدة شهرين، ورفضه إجراء العملية الجراحية فى ركبته المصابة وقت أن كان ضمن صفوف الفريق.

Advertisements

وتعاقد الزمالك مع المهاجم المغربى خالد بوطيب، خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادما من صفوف فريق ملطية سبور التركي، قبل أن يتم فسخ عقده فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وينتظر أن يعود اللاعب إلى الملاعب مع فريق جديد، مع استئناف النشاط الكروى المتوقف بسبب تفشى فيروس كورونا، إذ يستغل المهاجم البالغ من العمر 32 سنة الوقت الحالى لتأهيل نفسه من الناحية البدنية، بمركز "أسبيتار" بعد شفائه من تداعيات العملية الجراحية التى أجراها فى الركبة وتلقى بوطيب، صاحب الـ32 عامًا، عديد العروض من ناديه السابق ملطية سبور التركى، بالإضافة إلى فريق اتحاد طنجة المغربى، بجانب أحد أندية الدورى السعودي.