شكرا لقرائتكم سموحة يقترب من تجديد استعارة ناصر ماهر بعد رفض الأهلي للعرض البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادي سموحة من التوصل مع إدارة الأهلي لاتفاق بشأن تجديد استعارة ناصر ماهر صانع العاب الأهلي المعار للفريق السكندري بنهاية الموسم الجاري، في ظل تمسك اللاعب باللعب لسموحة مُجدداً رغم دخول العديد من الأندية المحلية في مفاوضات لاستعارته، وأفسد بند أولوية البيع إعارة ناصر ماهر لناسيونال ماديرا البرتغالي رغم ترحيب الأهلي بالعرض في البداية، إلا أن الإدارة الحمراء رفضت وضع بند يمنح النادي البرتغالي الحق في شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة وهو الأمر الذي أصرت عليه إدارة ناسيونال ماديرا ليرفض الأهلي العرض نهاية الأمر، في الوقت الذي أعلن اللاعب رفضه لقيمة الراتب الذي كان سيحصل عليه هناك، ليتم غلق الملف نهائياً ويتم اتخاذ قراراً بإعارة اللاعب لأحد الأندية المحلية.

وعلى صعيد أخر ، يقود ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي المران لأخر مرة اليوم الأحد قبل وصول رينيه فايلر غداً من سويسرا، عقب قضائه أجازه مع أسرته هناك، وهي الفترة التي شهدت أيضاً تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي، ويستلم فايلر من ديفيد سيزا المدرب العام تقرير عن الفريق والذي بدأ تدريباته بداية من يوم الأربعاء قبل الماضي، في الوقت الذي سيعقد الجهاز الفني جلسة لوضع برنامج المرحلة المقبلة استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية والقارية.