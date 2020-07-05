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المهدى يطالب لاعبى طلائع الجيش بإدراك خطورة المرحلة الراهنة قبل عودة الدوري

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جدة - عمرو شويل عقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالاجراءات الاحترازية التى وضعها النادى وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للإختلاط بما يزيد فرص انتشار العدوى ، وشدد المهدى على لاعبيه ضرورة ادراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الاصابة بكورونا لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة مع استئناف مباريات الدوري تحتاج تواجد كل اللاعبين للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والهروب من المراكز المتأخرة.

 

 وفى وقت سابق، أكد مدير الكرة بالطلائع أٔن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة الأولى سلبية وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع بينما كشفت المسحة الثانية عن وجود حالة وحيدة فى الفريق نتيجتها إيجايبة.

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