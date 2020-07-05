شكرا لقرائتكم المهدى يطالب لاعبى طلائع الجيش بإدراك خطورة المرحلة الراهنة قبل عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالاجراءات الاحترازية التى وضعها النادى وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للإختلاط بما يزيد فرص انتشار العدوى ، وشدد المهدى على لاعبيه ضرورة ادراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الاصابة بكورونا لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة مع استئناف مباريات الدوري تحتاج تواجد كل اللاعبين للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والهروب من المراكز المتأخرة.
وفى وقت سابق، أكد مدير الكرة بالطلائع أٔن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى سلبية وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع بينما كشفت المسحة الثانية عن وجود حالة وحيدة فى الفريق نتيجتها إيجايبة.
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