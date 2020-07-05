رياضة | ملفات هامة تنتظر فايلر لحسمها مع إدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ملفات هامة تنتظر فايلر لحسمها مع إدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لعقد جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عقب عودته من بلاده الاثنين المقبل.

وقال عبد الحفيظ لموقع ناديه الرسمي، إن الجلسة ستشهد دراسة العديد من ملفات الفريق خلال الأسبوع الجاري، لتحديد رؤية فايلر بشأن عودة أو استمرار اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

وأشارت التقارير، أن الجلسة ستشهد التحدث في ملف وليد أزارو لاعب الفريق والمعار لنادي الاتفاق السعودي، وسط مطالب من لجنة التخطيط بمنحه فرصة جديدة على غرار صالح جمعة.

كما سيتم الحديث مع فايلر بشأن الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق أيضًا، من أجل منح الضوء لإدارة المارد الأحمر لحسم الصفقات بصورة رسمية، بعد المحادثات الشفهية الكثيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.