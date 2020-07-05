رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال بالدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 06:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال بالدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي فياريال ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب لاسيراميكا الدولي.

ويسعي نادي برشلونة للعودة من جديد لطريق الإنتصارات بعد أن تعثر فى الجولة الثانية والثلاثين بالتعادل الايجابي 2 / 2 أمام نظيره نادي سيلتا فيجو ثم التعادل بنفس النتيجة أمام نظيره نادي اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي برشلونة والذي سيواجه فياريال اليوم بالدوري الأسباني:

Advertisements

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش.

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.