«بعد إزالة اسمه من نادي الزمالك»..وائل جمعة يوجه رسالة دعم للكابتن «حسن شحاته»

وجه الكابتن وائل جمعة مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق رسالة دعم الى مدربه الأسبق في منتخب مصر، الكابتن حسن شحاتة.

وكتب "جمعة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : الكابتن حسن شحاته رمز الكره المصرية وصاحب الإنجاز القاري الفريد في تاريخ الكره ................مين إنتم !!!!!!!!

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ،قد انتقد بعض اللاعبين السابقين لعدم حضورهم اجتماع المجلس الذي انعقد امس.

Advertisements

وقال "منصور" إنه قرر إزالة أسماء بعض رموز النادي من على منشآت النادي لعدم حضورهم الاجتماع رغم أنه أرسل لهم دعوة لحضور الاجتماع

وشدد مرتضى على إنه سيتم إزالة أسماء ، حسن شحاتة وأشرف قاسم من الحدائق ، بالإضافة إلى أنه مستاء من حازم امام وأيمن يونس ووجه اللوم لهما لعدم الحضور.