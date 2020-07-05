ميسي علّق مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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ذكرت صحيفة الماركا المدريدية عن إن ليونيل ميسي لم يحسم بعد موقفه النهائي مع الفريق على الرغم من خلافات ميسي مع الإدارة.

ميسي أبلغ الإدارة بأنه قد يوافق على البقاء مع برشلونة في حال التعاقد مع نيمار ولاوتارو مارتينيز مع وصول تشافي مديرا فنيا للفريق.

ميسي إشترط تجديد العقد موسم واحد فقط ليتأكد من هوية مشروع برشلونة الجديد مع الإدارة الجديدة فهل ستستجيب الإدارة لطلبات ميسي.

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ميسي أيضًا يشعر بالغضب تجاه الطريقة التي أقيل بها إرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا السابق، وقدوم كيكي سيتين، بالإضافة إلى أزماته مع إريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة وخلافه مع ميسي، بعدما صرح بعدم بذل اللاعبين أقصى ما لديهم في فترة فالفيردي، ليرد عليه الأرجنتيني بضرورة الإفصاح عن هذه الأسماء أمام الجميع.

وكرر قائد منتخب الأرجنتين في أكثر من مناسبة رغبته في الاعتزال بقميص البرسا، النادي الذي وقع معه أول عقد عام 2005، وجدده 8 مرات.

يذكر أن صحيفة "إلباييس" الإسبانية كانت أول من سرب تفاصيل عقد ميسي، وأكد المعلومة زميله جيرارد بيكيه قائلا إنه "بعد كل ما قدمه ميسي للنادي فمن حقه أن يكون قادرا وحرا في تحديد مصيره ومستقبله".