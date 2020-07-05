عواد معلقًا على سلبية المسحة الثانية لكورونا: لم أتاجر بالمرض..وسأجري مسحة ثالثة للتأكد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، على ظهور سلبية المسحة الثانية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، مشير إلى أنه سيخضع لمسحة ثالثة بعد أيام للتأكد من تعافيه.

وقال عواد في تصريحات عبر القناة الأولى:" لا أتخيل ان يوجد شخص يتاجر بالمرض من أجل كرة القدم، ولعب الدوري من عدمه أمر لا يخصني، اعلنت اصابتى لاني اختلطت ببعض الأشخاص وخشيت اصابتهم عن طريقي".

وتابع:" عودة الدوري قرار دولة، ولا أحب خلط الامور بشأن اصابتي وعودة المسابقة، وكان هناك فارق 5 أيام بين إعلان اصابتي بكورونا والمسحة الثانية".

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وأوضح:" حتى الآن ملتزم بالعزل المنزلي لفترة 14 يوما، وتواصلت مع الطبيب لخروجي لعمل مسحة ثالثة، لكن أكد لي أنني لن اتمكن من ذلك الا بعد مرور 14 يوما فترة العزل".

وأكمل:" انا نشرت نتيجة المحسة الاولى للجميع وكان بإمكاني عدم الاعلان عن ذلك، لكن كنت أحاول عدم الاضرار بالاشخاص الذين تعاملوا معي".

واتم:" التأكيد سيكون بعد العينة الثالثة، ومن الممكن أن يكون الفيروس قد دخل لجسدي قبل اكتشافي للإصابة بعدة أيام".