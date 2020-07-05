المقاولون: تلقينا عرضا شفهيا من بيراميدز لضم طاهر محمد

كد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن هناك جلسة بين محسن صلاح ومحمود الخطيب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، فيما تلقى النادي عرضا شفهيا

من بيراميدز لضم اللاعب أيضا.

وقال محمد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد

: "الأمور قربت بشكل كبير، ولم نطلب صفقات تبادلية، وفي حالة طلبنا أي لاعب من الأهلي سيكون خارج عن طاهر".

وأكمل: "لم نحدد أي اسم من الأهلي للتعاقد معه، وتلقينا عرضا بشكل شفهي من مسؤول من بيراميدز".