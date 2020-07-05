كد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن هناك جلسة بين محسن صلاح ومحمود الخطيب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، فيما تلقى النادي عرضا شفهيامن بيراميدز لضم اللاعب أيضا.
وقال محمد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأمور قربت بشكل كبير، ولم نطلب صفقات تبادلية، وفي حالة طلبنا أي لاعب من الأهلي سيكون خارج عن طاهر".
وأكمل: "لم نحدد أي اسم من الأهلي للتعاقد معه، وتلقينا عرضا بشكل شفهي من مسؤول من بيراميدز".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون: تلقينا عرضا شفهيا من بيراميدز لضم طاهر محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.