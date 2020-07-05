طاهر محمد طاهر: رمضان صبحي قائد ولاعب متكامل والدوري الإنجليزي رفع من مستواه

تحدث طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي".

ولعب كلا من طاهر محمد ورمضان صبحي معا في المنتخب الأوليمبي، وحققا بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام الماضية والتي أقيمت علي الأراضي المصرية، ولعبا الثنائي تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي اعتم عليهم بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.