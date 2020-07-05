وكيل تراوري يكشف مفاجآت عن توقيع اللاعب للأهلي مرتين

قال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن اللاعب وقع عقود رسمية مع الأهلي.

وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار":

"اللاعب وقع مرتين ولكن الصفقة لم تتم"

وتابع: "التوقيع الأول كان مع عصام سراج بينما جاءت المرة الثانية مع محمد فضل الذي بذل مجهودا كبيرا"

وواصل: "اللاعب يتبقى له موسمين في عقده مع نادي بيراميدز"

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وأضاف : "بعدما أنهى محمد فضل صفقة تراوري، كان المهندس عدلي القيعي قد سافر لإنهاء صفقة جيرالدو وتعاقد مع المهاجم الأنجولي".

وتابع: "الأهلي فضل جيرالدو على تراوري والمفاوضات توقف الان"

وأتم : "الأهلي فضل جيرالدو على تراوري والمفاوضات توقفت الان"